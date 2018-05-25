Система оформления биометрических паспортов восстановила работу

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционная службы Украины в Facebook.

Отмечается, что начиная с 15:30 система начала действовать в штатном режиме, позволяя как оформлять, так и выдавать официальные документы.

В службе заявляют, что осложнения в работе системы оформления биометрических паспортов возникла из-за выхода из строя сетевого оборудования. После этого подразделения, которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов, не могли нормально связываться с центральной базой данных миграционной службы.

Инженеры ведомства утверждали, что разберутся с ситуацией в скором времени этого же дня, и сдержали свои обещания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в работе государственной системы, предназначенной для биометрических паспортов граждан Украины, возникли некоторые неполадки.