Система оформления биометрических паспортов восстановила работу

Государственная система, которая предназначена для оформления и выдачи биометрических паспортов гражданам Украины, восстановила свою работу после сбоя 25 мая 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционная службы Украины в Facebook.
Отмечается, что начиная с 15:30 система начала действовать в штатном режиме, позволяя как оформлять, так и выдавать официальные документы.
В службе заявляют, что осложнения в работе системы оформления биометрических паспортов возникла из-за выхода из строя сетевого оборудования. После этого подразделения, которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов, не могли нормально связываться с центральной базой данных миграционной службы.
Инженеры ведомства утверждали, что разберутся с ситуацией в скором времени этого же дня, и сдержали свои обещания.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в работе государственной системы, предназначенной для биометрических паспортов граждан Украины, возникли некоторые неполадки.
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