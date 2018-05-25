10:32 25.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ заблокировала продажу авиабилетов в оккупированный Крым - ФОТО

Служба безопасности Украины в пятницу, 25 мая, заблокировала незаконную продажу авиабилетов в оккупированный Крым.

СБУ заблокировала продажу авиабилетов в оккупированный Крым - ФОТО

Как пояснили в пресс-центре СБУ, в Киеве и Одесса ряд коммерческих структур нелегально реализовывали авиабилеты из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы российских авиакомпаний, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

В рамках уголовных дел, открытых согласно Уголовному кодексу Украины, правоохранители провели обыскив офисах коммерсантов и обнаружили документацию, которая подтверждает продажу нелегальных авиабилетов, и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.

На данный момент решается вопрос об объявлении о подозрении менеджменту коммерческих структур.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ предотвратила продажу календарей к ЧМ-2018 с Крымом в составе России.


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