Продюсера Харви Вайнштейна арестовала полиция

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В прокуратуре Нью-Йорка заявляли, что 25 мая известному продюсеру будет объявлено обвинение как минимум в одной ситуации изнасилования и по одному эпизоду сексуального домогательства, принуждения к оральному сексу.

Отмечается, что его жертвой стала актриса Люсия Эванс в 2004 году. Об изнасилованиях рассказала в своих дневниках знаменитость из сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн. Актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в каннском отеле "Кап-дю-Эден-Рок" в 1997 году. Хотя во многих ситуациях домогательств и изнасилований вышел десятилетний срок исковой давности. Какие конкретно ситуации стали почвой для обвинений прокуратуры, пока не разглашается.

Вайнштейну по первому эпизоду предъявят обвинения в изнасиловании третьей и первой степени, а по второму - в изнасиловании первой степени, за которое грозит ограничение свободы на срок до 25 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Швеции утвердило новый закон, направленный на то, чтобы повысить безопасность женщин при возможном изнасиловании.