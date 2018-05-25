Правоохранители предупреждают об обороте фальшивых денег в Виннице

Правоохранительные органы в Винницкой области определяют перечень злоумышленников, которые организовали в регионе создание и сбыт поддельных долларов.
Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.
Прокуратура Винницкой области сообща с правоохранительными органами области направляет необходимые меры для ликвидации противоправного оборота иностранной валюты. Упомянутые купюры еще пребывают у лиц, задействованных в незаконных валютных процедурах.
Лысенко заявил, что в прокуратуре призывают людей быть внимательными, осторожными и не производить обмен денежных средств в незаконных местах.
Как он заявил, был проведен перечень санкционированных обысков в форме уголовного производства на территории города Винница. Разыскиваются злоумышленники, которые незаконно сбывают незаконно одержанную или фальшивую иностранную и национальную валюту. Во время обысков были обнаружены образцы таких купюр, которые уже направлены на экспертный анализ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице правоохранители задержали двух валютных преступников, которые осуществляли попытку бегства и отстреливались по пути.
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