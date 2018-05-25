Почему газоблок "Стоунлайт" так популярен?

В сравнении с традиционным кирпичом, его расход почти втрое меньше. Тепла такой материал сохраняет в 5 раз больше. По этому показателю он приближается к деревянным строениям, но, в отличие от него, обеспечивает полную пожарную безопасность.

Подробнее о природе материала

По своей структуре пенобетон является одной из вариаций пористого бетона. Пористость обеспечивается особенностями процесса изготовления. Цемент, известь, песок и вода в автоклавах смешивается с порошком или суспензией алюминия. Этот газообразующий реагент способствует выделению в процессе реакции водорода, образующего поры в застывшей массе.

После остывания образовавшийся материал распиливают на блоки разной величины. Будучи на 85 % заполненными воздухом или газом, блоки имеют небольшой вес и низкую теплопроводность. Они легки в кладке и хорошо сохраняют внутреннюю температуру помещения.

Газобетон невозможно произвести без промышленного оборудования. При одинаковом составе исходного сырья технологический процесс на разных предприятиях может варьироваться. Это отражается на качестве конечного продукта.

На отечественном рынке пользуются большой популярностью газоблоки "Стоунлайт". Ассортимент товаров компании "Экобетон" реализует интернет магазин uaBeton. Здесь можно приобрести газоблоки "Стоунлайт" различных размеров, конфигурации и плотности.

По назначению выделяют:

- конструкционные;

- теплоизоляционные;

- конструкционно-изоляционные газоблоки.

Чем выше плотность, тем выше прочность продукта, но ниже его теплоизоляционные свойства. Это надо учитывать при выборе материала для строительства. При необходимости следует продумать дополнительную термоизоляцию.

Преимущества стройматериала

Использование газобетонных блоков "Стоунлайт" обеспечивает существенную экономию. Малый вес блоков позволяет уменьшить затраты на прочный фундамент. Расход кладочного и склеивающего материала меньше, чем при кирпичной кладке, соответственно в 3 и 10 раз. Кроме того, работа со StoneLight идет быстрее, т.к. размер газоблока значительно превышает размер кирпича.

Материал характеризуется прочностью, долговечностью и привлекательным внешним видом.

Подсчитать необходимое количество блоков и клея вам помогут консультанты магазина uaBeton. Доставка осуществляется по Киеву и области.