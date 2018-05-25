На Буковине обнаружили теплицу с марихуаной - ВИДЕО, ФОТО

Об этом сообщает ГУ ЧП в Черновицкой области.

В состав задержанных вошли двое мужчин из Новоселицкого района в возрасте 33 и 47 лет. Их роли в группе были распределены. Один злоумышленник занимался выращиванием марихуаны, а второй ее продажей на территории Буковины.

33-летний преступник оборудовал специальную теплицу прямо у себя в жилище. Он создал подсобное помещение с особыми устройствами, которое позволяло искусственно выращивать марихуану. После ее сбора, мужчины подготавливали и расфасовывали наркотики для сбыта.

Полиция задержали 47-летнего преступника в ходе сбыта наркотических веществ и направили его в изолятор временного содержания. Во время осуществления обысков полицейские выявили и изъяли 13 кустов конопли, более двух кг каннабиса, финансы и посуду с остатками наркотических веществ.

Следователи зафиксировали сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Голландии строят теплицу, энергии от которой хватит для обеспечения всех ее внутренних процессов, при этом выбросы СО2 не превысят потребления.