15:15 25.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195042:test

Имущество Авакова-младшего вновь арестовано

Соломенский районный суд Киева принял решение о возобновлении ареста имущества Александра Авакова, сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Имущество Авакова-младшего вновь арестовано

Об этом сообщается в решении суда.

Отмечается, что ходатайство следователя Национального антикоррупционного бюро было решено удовлетворить. Также постановлено наложить арест на имущество, пребывающее в собственности Александра Авакова. Постановление принято в рамках уголовного дела по закупкам рюкзаков для МВД.

В результате судебного решения, было арестовано три парковочных места, две квартиры и простые именные акции в ЗАО "Инвестор". До этого в апреле 2018 года Соломенский районный суд постановил снять арест с имущества Александра Авакова. 

6 апреля 2018 НАБУ окончило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и направило подозреваемым и их защитникам материалы производства на рассмотр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сторона защиты Авакова-младшего подтвердила эту информацию в лице адвоката Андрея Тарасова, который подал заявление об отмене безосновательно наложенного ареста, с каким и согласился суд.


Поделиться
Читайте также:
 
Во сколько обходится еда в фан-городке на Крещатике? – ФОТО Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа Украина выйдет на докризисное состояние экономики в 2021 году - Кубов Саакашвили организует пресс-конференцию в Гааге
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив