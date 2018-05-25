Имущество Авакова-младшего вновь арестовано

Об этом сообщается в решении суда.

Отмечается, что ходатайство следователя Национального антикоррупционного бюро было решено удовлетворить. Также постановлено наложить арест на имущество, пребывающее в собственности Александра Авакова. Постановление принято в рамках уголовного дела по закупкам рюкзаков для МВД.

В результате судебного решения, было арестовано три парковочных места, две квартиры и простые именные акции в ЗАО "Инвестор". До этого в апреле 2018 года Соломенский районный суд постановил снять арест с имущества Александра Авакова.

6 апреля 2018 НАБУ окончило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и направило подозреваемым и их защитникам материалы производства на рассмотр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сторона защиты Авакова-младшего подтвердила эту информацию в лице адвоката Андрея Тарасова, который подал заявление об отмене безосновательно наложенного ареста, с каким и согласился суд.