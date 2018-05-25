21:33 25.05.2018 | Общество | Новости
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Европейцы стали больше и чаще выпивать

В 2016 году жители Европейского союза потратили рекордную сумму в 130 млрд евро на покупку алкогольных напитков. Об этом передает официальный сайт Евростата.

Европейцы стали больше и чаще выпивать

Сообщается, что подобная сумма побила все прошлогодние рекорда. В результате получается, что расходы на алкоголь примерно эквивалентны тратам на медицинские товары, приборы и оборудование и немного больше, чем расходы на социальную защиту или образование. Около 2 процентов своего годового бюджете среднестатистический гражданин тратит на покупку горячительных напитков.

В списке самых "пьющих" стран на первых местах оказались страны Северной Европы: Эстония (5,5 процентов), Латвия (4,8 процента) и Литва (4,2 процента.). Далее следуют Чехия и Польша (3,6 процента), Венгрия и Финляндия (2,9 процента). Украинцы в среднем за год выкладывают 600 и более гривен на покупку алкогольных напитков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя


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