Эксклюзив: Работник должен уважать ценности компании, - Балановская

По её словам, даже если у человека прекрасная биография и отличный послужной список, высокие профессиональные качества, но, при этом, ценности команды ему не важны, с таким сотрудником лучше не продолжать договорные отношения.

"Сотрудников должны мотивировать цели компании, ее бизнес-цели. Каждый сотрудник должен понимать, как именно он влияет на саму компанию, как он ее развивает. Благосклонное отношение руководства компании, прозрачность доходов, твое собственное влияние на развитие бизнеса, чувство твоей нужности и причастности, обучение и тренинги – все это сильнейшие факторы для развития и мотивации каждого сотрудника. Команда при таких условиях становится сплоченной, звездной, командой мечты, dream Team и именно с такой командой не страшны все сложности и удары, которые встречаются на пути у любого бизнеса", — заявила Е.Балановская.