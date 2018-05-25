11:54 25.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Работник должен уважать ценности компании, - Балановская

Корпоративная культура, планы и ценности команды — очень важно, чтобы все это нашло внутренний отклик у сотрудника. Об этом заявила  бизнес-тренер Екатерина Балановская в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро"

Эксклюзив: Работник должен уважать ценности компании, - Балановская

По её словам, даже если у человека прекрасная биография и отличный послужной список, высокие профессиональные качества, но, при этом, ценности команды ему не важны, с таким сотрудником лучше не продолжать договорные отношения. 

"Сотрудников должны мотивировать цели компании, ее бизнес-цели. Каждый сотрудник должен понимать, как именно он влияет на саму компанию, как он ее развивает. Благосклонное отношение руководства компании, прозрачность доходов, твое собственное влияние на развитие бизнеса, чувство твоей нужности и причастности, обучение и тренинги – все это сильнейшие факторы для развития и мотивации каждого сотрудника. Команда при таких условиях становится сплоченной, звездной, командой мечты, dream Team и именно с такой командой не страшны все сложности и удары, которые встречаются на пути у любого бизнеса", — заявила Е.Балановская.


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