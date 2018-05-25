Декларации нардепов Гелера и Новинского осмотрит НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Национальное агентство проведет тотальную проверку деклараций двух народных депутатов, а именно Геллеры Евгения и Новинского Вадима. Следственные мероприятия закончатся через 60 календарных дней.

В ведомстве добавили, что соответствующее решение было утверждено сегодня, 25 мая 2018 года, на плановом заседании.

В частности, были приняты решения об итогах реализации абсолютной проверки деклараций пяти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также решили удлинить срок исчерпывающей проверки деклараций шести субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2017 году при содействии НАПК в сторону государства было изъято общую сумму в денежном эквиваленте более 1,3 млн долл., которые были противозаконно одержаны политическими партиями.