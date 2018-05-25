Боевики совершили 36 обстрелов позиций украинских военных, без потерь

За прошедшие сутки четверг, 24 мая, российские войска 36 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права боевики 12 раз применяли минометы по позициям наших защитников.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера утром противник из пушек калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм обстрелял город Торецкое. В целом по городу было выпущено 35 снарядов и мин. В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка с 152 мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки, - рассказали в пресс-центре.

Вместе с тем по данным разведки, противник понес потери: четыре боевика уничтожены и пять получили ранения.

Напомним, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За прошедшие сутки среду, 23 мая, российские войска 38 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права боевики восемь раз применяли минометы по позициям наших защитников.