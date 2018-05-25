Bellingcat определила очередного офицера РФ, причастного к катастрофе МН17

Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и вашингтонское бюро McClatchy.

Во время расследования открытых источников, было конкретно выяснено, что личность, которую знают, как "Андрей Иванович" или "Орион" - это гражданин России Олег Владимирович Иванников (1967 года рождения). Им интересовалась Совместная следственная группа из-за уголовного расследования сбития MH17.

Было выяснено, что на момент трагедии с MH17 он нес службу в Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) и продолжал там служить как минимум до сентября 2017 года.

Были исследованы записи телефонных разговоров, касающиеся крушению Boeing, которые обнародовала СБУ. Один из них, за три дня до трагедии - 14 июля 2014 года, был с участием экс-заместителя министра обороны "ЛНР" Олега Бугрова и "Андрея Ивановича".

Сотрудники Bellingcat определили личность "Ориона" по мобильному телефону и множественным базам данных. Отмечается, что вышло дозвониться на личный его номер - лингвистическое и акустическое сравнение голосов определяет, что этот голос и голос с записей СБУ - аналогичен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что виновников авиакатастрофы рейса MH17 должны наказать по справедливости.