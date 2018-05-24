10:59 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Замначальника исправительной колонии Днепра попался на взятке

Сотрудники Днепровского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в четверг утром, 24 мая, задержали заместителя начальника исправительной колонии.

Замначальника исправительной колонии Днепра попался на взятке

Чиновник задержан за дачу взятки полицейскому. Он пригласил полицейского на встречу в кафе и передал ему 500 долларов в качестве расплаты за непривлечение к административной ответственности.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, по факту предложения взятки открыто уголовное дело. Органом досудебного расследования определен следственный отдел отдела специальной полиции Главного управления Нацполиции области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех полицейских. Должностные лица были задержаны после получения всей оговоренной суммы. Как сообщает пресс-служба СБУ, руководителей следственного отдела, сектора превентивной деятельности и старшего участкового одного из районных отделов полиции задержали. Чиновники организовали механизм систематического вымогательства неправомерной выгоды от местных жителей за избежание уголовной ответственности за совершенные правонарушения.


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