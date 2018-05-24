За сутки КПВВ "Станица Луганская" пересекли ровно 45 тысяч человек

На Донбассе контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, за минувшие сутки, 23 мая 2018, пересекли почти 45 тыс. лиц.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50;
- "Новотроицкое" - 30/40;
- "Гнутово" - 50/20.
В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,6 тысячи транспортных средств (ТС):
- "Майорское" - 9770 человек и 1035 ТС;
- "Марьинка" - 11220 человек и 1920 ТС;
- "Новотроицкое" - 8850 человек и 1565 ТС;
- "Гнутово" - 4900 человек и 1065 ТС;
- "Станица Луганская" - 10290 человек.
Пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Марьинка" заметили гражданина Украины, относительно которого было поручение уполномоченных государственных органов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Меркель полностью поддерживает процесс введения миротворцев на Донбасс.
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