10:42 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки КПВВ "Станица Луганская" пересекли ровно 45 тысяч человек

На Донбассе контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения, за минувшие сутки, 23 мая 2018, пересекли почти 45 тыс. лиц.

За сутки КПВВ

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

- "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50;

- "Новотроицкое" - 30/40;

- "Гнутово" - 50/20.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,6 тысячи транспортных средств (ТС):

- "Майорское" - 9770 человек и 1035 ТС;

- "Марьинка" - 11220 человек и 1920 ТС;

- "Новотроицкое" - 8850 человек и 1565 ТС;

- "Гнутово" - 4900 человек и 1065 ТС;

- "Станица Луганская" - 10290 человек.

Пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Марьинка" заметили гражданина Украины, относительно которого было поручение уполномоченных государственных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Меркель полностью поддерживает процесс введения миротворцев на Донбасс.


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