За неделю корью в Украине заболели более 1,6 тысяч человек

При этом из общего количества заболевших 642 взрослых и 968 детей. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей страничке в Facebook, вспышка кори в Украине продолжается.

В связи с чем ведомство призывает регионы усилить меры по вакцинации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине за 19-ю неделю корью заболели более 1,4 тысяч человек, из которых 756 - дети. В Минздраве отметили, что с начала года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей.

За это время от осложнений болезни умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых. С начала года больше всего человек заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.