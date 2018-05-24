00:30 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За неделю корью в Украине заболели более 1,6 тысяч человек

В Украине за неделю корью заболели 1610 человек.

За неделю корью в Украине заболели более 1,6 тысяч человек

При этом из общего количества заболевших 642 взрослых и 968 детей. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей страничке в Facebook, вспышка кори в Украине продолжается.

В связи с чем ведомство призывает регионы усилить меры по вакцинации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине за 19-ю неделю корью заболели более 1,4 тысяч человек, из которых 756 - дети. В Минздраве отметили, что с начала года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей.

За это время от осложнений болезни умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых. С начала года больше всего человек заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.


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