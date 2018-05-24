Ведущую Тодоренко застали за поцелуем с Топаловым

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Отмечается, что общественность давно строила догадки, в кого так сильно влюблена Регина Тодоренко. Теперь можно официально считать, что звезда "Орла и решки" встречается с певцом Владом Топаловым.

Пару, сидящую в Макдоналдсе, случайно обнаружил прохожий и снял видеозапись на камеру своего телефона. В посте спросили у комментаторов, подходят ли влюбленные друг другу и мнения комментаторов разделились. В большинстве, все поздравляли девушку с удачным выбором "половинки".

В начале 2018 года экс-ведущая "Орел и решка" заявляла, что у нее начались отношения с Топаловым. В конце 2017 года Тодоренко переехала в США, а затем в Россию, где сейчас работает телеведущей канала "Пятница".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у папарацци вышло сделать совместные снимки американского актёра и продюсера Леонардо Ди Каприо с его новой возлюбленной Камилой Морроне, на которых они целуются.