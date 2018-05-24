В Украине торжественно открыли Бескидский тоннель

Движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель запустят с 25 мая. Его длина составляет 1 765 метров, а глубина - 180 м. Ширина тоннеля составляет 10,5 м, высота - 8,5 м.

По словам Порошенко, благодаря этому проекту Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине. Здесь проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

К слову, реконструкция одноколейного тоннеля в Карпатах на перегоне Бескид - Скотарское длилась с 2013 года. Новый двухколейный Бескидский тоннель сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/ч, в то время, как пропускная способность одноколейного тоннеля - до 47 поездов со скоростью 15-40 км/час.

Общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 102 млн евро. Гарантия эксплуатации - 100 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.