12:59 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области выгрузили семь машин львовского мусора - ВИДЕО

В Ровенской области обнаружен мусор из Львова

В Ровенской области выгрузили семь машин львовского мусора - ВИДЕО

Между селами Каменка и Антоновка неизвестные выгрузили семь машин. Как сообщают журналисты, о происхождении груза, говорят местные жители.

По их данным, об свидетельствуют товарные чеки, найденные среди хлама. Люди возмущены, что отходы на санкционированную свалку теперь должны перевозить за счет сельсовета.

Напомним, в 2017 году на улицах Львова накопилось 11 тысяч тонн отходов. Львовский мусор находили во многих областях Украины. Власти города просили Кабмин признать Львов зоной экологического бедствия из-за проблем с вывозом мусора. Вопрос с отходами решился в конце июня силами Львовской облгосадминстрации.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области нашли 90 тонн мусора из Львова. Большие кучи отходов выбросили возле заброшенного здания в селе Барвиновка в Новоград-Волынском районе.


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