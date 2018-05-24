В Ровенской области выгрузили семь машин львовского мусора - ВИДЕО

Между селами Каменка и Антоновка неизвестные выгрузили семь машин. Как сообщают журналисты, о происхождении груза, говорят местные жители.

По их данным, об свидетельствуют товарные чеки, найденные среди хлама. Люди возмущены, что отходы на санкционированную свалку теперь должны перевозить за счет сельсовета.

Напомним, в 2017 году на улицах Львова накопилось 11 тысяч тонн отходов. Львовский мусор находили во многих областях Украины. Власти города просили Кабмин признать Львов зоной экологического бедствия из-за проблем с вывозом мусора. Вопрос с отходами решился в конце июня силами Львовской облгосадминстрации.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области нашли 90 тонн мусора из Львова. Большие кучи отходов выбросили возле заброшенного здания в селе Барвиновка в Новоград-Волынском районе.