12:36 24.05.2018 | Политика | Новости
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В российском посольстве в Британии обеспокоены содержанием Юлии Скрипаль

Работники посольства Российской Федерации в Великобритании заявили о своей обеспокоенности по поводу условий пребывания дочери бывшего сотрудника ГРУ Генштаба России Сергея Скрипаля - Юлии Скрипаль.

В российском посольстве в Британии обеспокоены содержанием Юлии Скрипаль

Об этом информирует сообщение посольства.

Отмечается, что в ведомстве рады тому, что замечают Юлию Скрипаль в нормальном состоянии здоровья и благодарны за новые данные, которые она зачитала в своем заявлении. Было добавлено, что несмотря на это, продемонстрированный видеоролик только увеличивает озабоченность в посольстве касательно условий, в которых она пребывает.

Как заявляют в сообщении, четко прослеживалось, что девушка зачитывала до этого написанный текст. Сообщается, что был взят во внимание большой перечень переведенных с английского языка оборотов, который, вероятно, составил носитель языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление.

Сообщается, что видеоролик не ликвидирует у правительства Великобритании обязательства по консульским конвенциям. Имеется в виду право пообщаться с Юлией Скрипаль лично. Работники посольства намерены убедиться, что она не удерживается против ее воли и не совершает заявлений под давлением, а пока подозревают обратное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пострадавший при отравлении в Солсбери бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль выписан из больницы.


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