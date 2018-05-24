В четверг в Украине погода будет жаркой и с грозами

Погодные условия будет определять поле пониженного давления, на юго-востоке - активные атмосферные фронты. В восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, днем кое-где град и шквалы 15-20 метров на секунду. На остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

В Киеве сегодня первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 13-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы. Ночная температура воздуха составит 8-15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 20-26 градусов.

На севере страны в четверг ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 10-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В центре Украины ночью без осадков, днем во всех областях, кроме Кировоградской, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-17 градусов тепла. Днем термометры покажут от 23 до 28 градусов.

На востоке страны сегодня также кратковременный дождь, грозы, днем местами град. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов.

На юге Украины ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, кое-где град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем потеплеет до 23-28 градусов.

В Крыму сегодня ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, грозы, днем местами град. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

Народный прогноз: 24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет. Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.