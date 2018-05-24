В Британии скончалась самая старая жительница

Сегодня, 24 мая, самая старая жительница Великобритании Бесси Камм попрощалась с жизнью в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что женщина проживала в английском городе Ротерем, не дожив шесть недель до своего 114-го дня рождения.
Известно, что титул самой пожилой британки она получила в июле 2016 года. Камм родилась в 1904 году, за годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов. Она работала медсестрой.
Женщина всегда утверждала, что секрет ее молодости это: тяжелая работа, хорошие люди вокруг и вкусная еда. Всю жизнь Бесси проработала медсестрой.
К слову, теперь самым старым человеком в Великобритании является Олив Эвелин Бо из города Филикстоу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии скончалась Наби Тадзима, которая считалась старейшим известным миру человеком. Сообщается, что женщина последние три года была практически прикована к постели, уход за ней совершали не только родственники и близкие, но и государственные служащие.
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