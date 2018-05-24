"Укрзализныця" приятно порадовала своих пассажиров

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ведомстве разъяснили, что новая опция дает возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером. Уже на этапе выбора места в поезде пассажир четко будет понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать.

Кроме того, в системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, есть ли именно в этом вагоне кондиционер. Если она отсутствует, значит кондиционер в этом вагоне есть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в преддверии долгих выходных на Троицу 26−28 мая ПАО "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для графиковых. Таким образом, пассажирам предоставлены более 40 тысяч дополнительных мест в поездах.