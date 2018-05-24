04:00 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинской школьнице вручили престижные американские награды

Выпускница львовской гимназии Соломия Леньо получила две награды на одном из самых популярных международных конкурсов для несовершеннолетних изобретателей Intel ISEF в американском городе Питтсбург.

Украинской школьнице вручили престижные американские награды

Об этом сообщают в пресс-службе  ЛГС.

Юная львовянка получила такое достижение благодаря авторскому проекту "Нейросетевая система обнаружения и исследования патологий сердца". В общем, Украину представляли на этом соревновании шесть подростков-изобретателей.

Леньо представила модель искусственного интеллекта, которая исследует электрокардиограмму, и на основе одержанных данных ставит больному диагноз. Таким путем, программа упрощает работу врачей, потому им предоставляется уже готовый анализ только для проверки. По словам девушки, это устройство будет нужно странам, где медицина пребывает на очень низком уровне.

Изобретательнице также вручили две награды в категории Translational Medical Science от Украинской малой академии наук под контролем ЮНЕСКО и от короля Саудовской Аравии Абдулазиза аль Сауда и его фонда Mawhiba's. В числе комиссии жюри Конкурса было более 135 научных деятелей и шесть нобелевских лауреатов, которые озвучили ценные советы по улучшению изобретения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", двое школьников из Киева презентовали на конференции iForum собственные полезные изобретения - долговечный блокнот и карандаш Nuka.


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