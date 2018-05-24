13:35 24.05.2018 | Общество | Новости
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Суд оставил прежним решение по делу САП по "Укрзализныце"

Апелляционный суд Киева принял решение о правомерности итога Соломенского райсуда по делу САП о признании виновным и назначении штрафа в сумме 20,3 млн грн за участие в незаконных схемах.

Суд оставил прежним решение по делу САП по

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Нарушения зафиксированы по завладению имущества на ГП "Управление промышленных предприятий "Укрзализныци". Приговор в сторону осужденного оставлен без перемен, что и подтвердило сторону САП.

Осужденное лицо абсолютно признало свою вину в причастности к процессу по завладению и присвоению средств. Также были наданы весомые и существенные показания об известных ему деталях уголовного преступления.

В частности, были названы лица, причастные к совершению преступлений должностными лицами ГП "Управление промышленных предприятий "Укрзализныци" (в данный момент Филиал ”Центр управления промышленностью "ЧАО" Укрзализныця").

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшее время "Укрзализныця" планирует вновь повысить цены на билеты.


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