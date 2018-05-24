Современные методы заработка для украинцев

Моральное удовлетворение - это здорово, ведь человек использует природный дар и приносит максимальную пользу там, где ему нравится трудиться. Но временами приходится задумываться над тем, как увеличить свой доход. И тут на помощь приходит подработка на Kabanchik.ua.

Как можно заработать на этом ресурсе? Вариантов много. Например, имея собственный автомобиль типа Газели или чуть больше, можно выполнять транспортировку вещей, мебели. Зарегистрировавшись в разделе “Грузоперевозки” на Kabanchik.ua , можно брать заказы напрямую с сайта, осуществляя не только поездки по городу, но и по области.

Также многие люди делают ремонт, поэтому услуга по замене полов, отделке стен и потолков, укладке плитки на Kabanchik.ua довольно востребована.

Средний чек по выполнению работ на Кабанчике

Каждого соискатели интересует финансовая сторона сотрудничества. Сколько удастся заработать за один проект? Рассмотрим потенциальный доход в зависимости от специализации.

- Строительные работы − 6 759 грн.

- Отделочные работы − 5 561 грн.

- Разработка сайтов и приложений − 3 021 грн.

- Деловые услуги − 1 667 грн.

- Организация праздников − 1 133 грн.

- Дизайн − 1 923 грн.

- Работа в Интернете − 858 грн.

- Услуги репетиторов − 823 грн.

- Услуги тренеров − 782 грн.

- Ремонт авто − 1 733 грн.

- Бытовые услуги − 694 грн.

- Логистические и складские услуги − 893 грн.

- Реклама и маркетинг − 983 грн.

- Клининговые услуги − 709 грн.

- Домашний мастер − 993 грн.

- Услуги для животных − 540 грн.

- Услуги красоты и здоровья − 378 грн.

- Ремонт техники − 529 грн.

- Курьерские услуги – 148 грн..

Немало за один проект, правда же?

Существуют также направления, в которых ощущается нехватка специалистов. И если вы предложите свои услуги именно в этих направлениях, то наверняка заказы получите ещё быстрее:

- услуги швеи. Сюда относится мелкий ремонт одежды, «подгонка» по фигуре, индивидуальный пошив вещей;

- ремонт авто. Есть работы, для выполнения которых не обязательно посещать СТО, но водитель с ними просто незнаком (особенно, если за рулём женщина, которая в редких случаях будет менять пробитую шину или полезет под капот);

- отделочные работы (укладка плитки, малярка, штукатурка): кому-то они требуются ежегодно, для обновления «свежести» интерьера, а другому – при серьёзном ремонте;

- строительные работы: сварка, кладка кирпича, заливка полов и форм, устройство кровли нужны при строительстве частного дома и дачи. Также они потребуются при ремонте построек;

- услуги няни, сиделки: в них нуждаются те, кто не может себе позволить круглосуточно находиться рядом с лежачими родственниками. Клиент готов заплатить ответственному человеку за то, что он кормит, переодевает, развлекает больного;

- токарные работы: нередко требуется на станке выточить деталь или подкорректировать имеющуюся под желаемые размеры. Выручит токарь;

- столярные работы: когда нужно изготовить двери, окна, лестницы, столы, табуретки, выполнить ламинирование, отделку шпоном, выточить деревянную деталь, обращаются к столяру.

Работящий профессионал с опытом всегда найдёт себе работу. Вначале он выполняет задачи по минимальной оплате, чтобы люди узнали о высоком качестве его работы. Затем он приобретает востребованность и уже сам может устанавливать цену за работу.