10:32 24.05.2018 | Общество | Новости
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Штаты пытаются предотвратить масштабную хакерскую атаку на Украину, - Reuters

Соединенные Штаты Америки пытаются предотвратить новую масштабную хакерскую атаку на Украину.

Штаты пытаются предотвратить масштабную хакерскую атаку на Украину, - Reuters

ФБР пытается взять под контроль сотни тысяч зараженных вирусом маршрутизаторов и устройств хранения данных. Как сообщает в четверг, 24 мая, Reuters. федеральный судья в Пенсильвании разрешил ФБР изъять домен, который использует российская хакерская группа Sofacy.

Это позволит Разведывательному бюро выяснять месторасположение зараженных устройств и сообщать об этом властям в других странах для оперативного удаления вредоносного ПО с зараженного оборудования.

При этом помощник генпрокурора по национальной безопасности США Джон Демерс пояснил, что эта операция является первым шагом в ликвидации бот-сети, которая предоставляет хакерам Sofacy множество возможностей.

Напомним, накануне правительство США объявило о попытках ликвидировать бот-сеть после того, как компания Cisco Systems Inc (CSCO.O) опубликовала отчет о хакерской кампании, в котором говорилось о заражении устройств от Linksys, MikroTik, Netgear Inc, TP-Link и QNAP.

По данным Cisco, наибольшее количество зараженных вирусом VPNFilter устройств находится в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины заявила о подготовке Россией мощной кибератаки на украинские государственные структуры накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.


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