10:57 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Папа Римский поприветствовал украинских паломников – ВИДЕО

Сегодня, 24 мая, Папа Римский встретился с украинскими военными на площади Святого Петра. Об этом сообщает посольство Украины в Ватикане.

Папа Римский поприветствовал украинских паломников – ВИДЕО

Отмечается, что делегацию украинцев возглавил владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Также были присутствовали военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, курсанты, а также жены погибших на фронте.

Всего на аудиенцию к Папе Римскому прибыли 200 человек из Украины. Это самая крупная делегация за все время. Ранее понтифик получил в подарок народную гуцульскую одежду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Папа Римский Франциск поздравил с 25-летним супружеским юбилеем греко-католического священника, поэта, композитора, сценариста из Буковины - отца Валерия Сиротюка и его жену. По этому поводу он даже примерил традиционный гуцульский наряд, который ему подарили. 


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