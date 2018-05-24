Папа Римский поприветствовал украинских паломников – ВИДЕО

Отмечается, что делегацию украинцев возглавил владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Также были присутствовали военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, курсанты, а также жены погибших на фронте.

Всего на аудиенцию к Папе Римскому прибыли 200 человек из Украины. Это самая крупная делегация за все время. Ранее понтифик получил в подарок народную гуцульскую одежду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск поздравил с 25-летним супружеским юбилеем греко-католического священника, поэта, композитора, сценариста из Буковины - отца Валерия Сиротюка и его жену. По этому поводу он даже примерил традиционный гуцульский наряд, который ему подарили.