Молодожены принц Гарри и Меган Маркл планируют навестить отца невесты

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Молодожены Меган Маркл с принцем Гарри намереваются посетить Мексику, чтобы увидеться с отцом невесты, Томасом Марклом.

Журналист Vanity Fair Кэти Никол считает, что первым делом после церемонии Меган и Гарри планировали визит к Томасу Марклу, который в данный момент проходит реабилитацию после операции на сердце. О точной дате и времени поездки пока что не сообщается, близкое окружение пары твердит, что они очень хотят осуществить этот этот план.

Отмечается, что Гарри еще не был лично знаком с отцом жены, но чувствует насколько важно познакомиться с Томасом Марклом.

Меган Маркл, несмотря на счастливую свадьбу, переживает о здоровье своего отца и желает увидеться с ним как можно быстрее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после шикарной свадьбы королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, которая прошла 19 мая 2018 года, Кенсингтонский дворец опубликовал фото с церемонии торжества.