Молодожены принц Гарри и Меган Маркл планируют навестить отца невесты

Отец Меган Маркл не смог посетить 19 мая 2018 года главное торжество в жизни своей дочери в Великобритании - ее свадьбу с принцем Гарри. Томас Маркл не прибыл на свадьбу из-за операции на сердце.
Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Молодожены Меган Маркл с принцем Гарри намереваются посетить Мексику, чтобы увидеться с отцом невесты, Томасом Марклом.
Журналист Vanity Fair Кэти Никол считает, что первым делом после церемонии Меган и Гарри планировали визит к Томасу Марклу, который в данный момент проходит реабилитацию после операции на сердце. О точной дате и времени поездки пока что не сообщается, близкое окружение пары твердит, что они очень хотят осуществить этот этот план.
Отмечается, что Гарри еще не был лично знаком с отцом жены, но чувствует насколько важно познакомиться с Томасом Марклом.
Меган Маркл, несмотря на счастливую свадьбу, переживает о здоровье своего отца и желает увидеться с ним как можно быстрее.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после шикарной свадьбы королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, которая прошла 19 мая 2018 года, Кенсингтонский дворец опубликовал фото с церемонии торжества.
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