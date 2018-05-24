К экзамену по украинскому языку не допустили 167 человек

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

В общем, участие в экзамене приняли 323 407 людей, что равняется 97% от общего числа зарегистрированных, что выше, чем показатели прошлого года. В 2017 году явка претендентов на тестирование по данному предмету равнялась 95,9%. 38 людей, которые зарегистрировались на ВНО не смогли пройти в пункт тестирования в связи с опозданием, 129 - в связи с отсутствием одного из необходимых документов.

Отмечается, что некоторые участники ВНО могут зарегистрироваться для участия в дополнительном тестировании. Это касается тех людей, которые не смогли взять участие в главной сессии экзамена по украинскому языку и литературе из-за ситуаций, которые не зависят от их поступков и воли.

Для реализации ВНО в пунктах тестирования были завлечены 355 558 людей. За соблюдением правил процесса следили 348 гражданских наблюдателей и 39 работников СМИ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине с целью пройти внешнее независимое оценивание зарегистрировались более 335 тысяч человек.