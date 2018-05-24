Главный борец с "Роттердам+" оказался сотрудником Ассоциации ветеранов российской разведки

Кроме того, Владимир Макиенко был главой "Российско-украинского экономического центра "Вместе". Этот центр был создан в октябре 2002 года и зарегистрирован на территории Украины как общественная организация. Среди учредители этой организации – "Россагропром", АКБ "Кредитранс", Производственно-промышленное объединение "Ижмаш", АО "Россбункер", ПО "Промэкспорт" и Ассоциация ветеранов службы внешней разведки РФ.

При этом Макиенко является членом правления фонда Эдуарда Прутника (одиозного заместителя Виктора Януковича во время руководства им Донецкой обладминистрацией ) "Єдиний світ" - одного из учредителей ООО «Українська мрія», директором которого является Андрей Герус.

Как известно, в марте 2016 года, во исполнение условий Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, НКРЭКУ утвердила формульную методику расчета оптовой цены электроэнергии, в которой цена на энергетический уголь определяется на основе европейского индекса API2 (формула "Роттердам+"). По словам Председателя НКРЕКП Дмитрия Вовка, тарифы на электроэнергию для населения в Украине ниже европейских в 6 раз.



Противниками введения формульного ценнообразования на уголь являются крупнейшие промышленные потребители электроэнергии, вынужденные закупать электроэнергию по рыночной цене. Наиболее энергоемкую отрасль украинской промышленности – ферросплавные заводы (доля электроэнергии в себестоимости продукции составляет до 50%) контролируют структуры Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и экс-вице спикера Госдумы РФ Александра Бабакова.

Источник: versii.com