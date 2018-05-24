11:25 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194899:labazovych

Эксклюзив: Контроль клинической эффективности лекарств – прерогатива МОЗ, - Руденко

Более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составили лекарства без доказанной клинической эффективности. Об этом заявила в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Почему же тогда аптеки сбывают такие препараты. 

Эксклюзив: Контроль клинической эффективности лекарств – прерогатива МОЗ, - Руденко

Ответ на этот вопрос  в эфире ТК "Первый Деловой" дал Владимир Руденко, директор аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук

"Тема неоднозначная. По моему мнению, лекарства с недоказанным клиническим эффектом – это опосредованная величина, которую сегодня действительно не все производители доказывают. А именно в части генерирующих лекарственных средств. Те препараты, которые уже давно известны на рынке, у которых воспроизведена молекулярная формула – нынешнее законодательство разрешает регистрировать по упрощенной системе. Хотя, я считаю, что все лекарственные препараты должны иметь доказательную клиническую эффективность, быть биоэквивалентными, быть доступными и приносить пользу людям. Контроль в этих вопросах нужно разделить на две части. Первый – контроль качества. Его выполняет Госслужба лекарственных препаратов, которая на сегодня работает, т.к. мораторий по проверке аптек в этом году закончен. И Служба отчитается по результатам годовой работы. Вторая проверка, касательно клинической эффективности медикаментов. Этот вид проверок — прерогатива исключительно МОЗ Украины", — сказал В. Руденко. 

О том, когда в Украине медикаменты будут продавать исключительно по рецепту и годовые итоги госпрограммы "Доступные лекарства" смотрите  на сайте ТК «Первый Деловой», в программе Бизнес.


Поделиться
 
Рада в четверг не успеет принять законопроект об антикоррупционном суде, - Горчаренко Доллар в четверг в обменниках сохранился на уровне 26,10 гривен ЕС одобрил первый фонд оборонного развития Помпео заверил, что посещал Донбасс в статусе главы ЦРУ - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив