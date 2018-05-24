Эксклюзив: Контроль клинической эффективности лекарств – прерогатива МОЗ, - Руденко

Ответ на этот вопрос в эфире ТК "Первый Деловой" дал Владимир Руденко, директор аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук.

"Тема неоднозначная. По моему мнению, лекарства с недоказанным клиническим эффектом – это опосредованная величина, которую сегодня действительно не все производители доказывают. А именно в части генерирующих лекарственных средств. Те препараты, которые уже давно известны на рынке, у которых воспроизведена молекулярная формула – нынешнее законодательство разрешает регистрировать по упрощенной системе. Хотя, я считаю, что все лекарственные препараты должны иметь доказательную клиническую эффективность, быть биоэквивалентными, быть доступными и приносить пользу людям. Контроль в этих вопросах нужно разделить на две части. Первый – контроль качества. Его выполняет Госслужба лекарственных препаратов, которая на сегодня работает, т.к. мораторий по проверке аптек в этом году закончен. И Служба отчитается по результатам годовой работы. Вторая проверка, касательно клинической эффективности медикаментов. Этот вид проверок — прерогатива исключительно МОЗ Украины", — сказал В. Руденко.

О том, когда в Украине медикаменты будут продавать исключительно по рецепту и годовые итоги госпрограммы "Доступные лекарства" смотрите на сайте ТК «Первый Деловой», в программе Бизнес.