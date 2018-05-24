Эксклюзив: Количество возобновляемых источников энергии необходимо довести до 12% от общего баланса, - Конеченков

"Ранее технологии добычи экологически чистой энергии были очень дорогими, а газ и нефть — дешевыми. Но мы увидели негативное влияние ископаемого топлива на окружающую среду, на ужасные изменения климата. И так произошло по всему миру, о чем говорит Парижское соглашение об изменении климата на планете. Мы все это чувствуем и нам надо остановить этот процесс. И возобновляемая, чистая зеленая энергетика — это единственный путь сегодня", — заявил А.Конеченков.

По его словам, зеленая энергетика — мировой тренд и сегодня нет другого пути, кроме развития чистой экологической энергии и источников возобновляемой энергетики.

"В Украине существует национальный план развития возобновляемых источников энергии, и мы должны довести этот показатель до 12% от общего баланса источников энергии в 2020 году. Но для этого необходимы инвестиции, свои и зарубежные и банковское финансирование. Украина имеет огромный потенциал — это биоэнергетика, ветер, солнце, гидро- и многие инвесторы это видят и хотят здесь создавать проекты по возобновляемой энергетике", — сказал эксперт.