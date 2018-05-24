Апелляционный суд оставил Рубана под стражей

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу и оставила в силе решение суда первой инстанции о его аресте. Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда столицы, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 года оставлено без изменений.

Напомним, Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями "Террористический акт", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

По версии следствия, он планировал с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".