В Сумской области задержан коррупционер за "фермерский вклад" в 19 тыс. долларов

Сотрудники Шосткинской прокуратуры выявила факт коррупции с участием главы фермерского хозяйства. Его задержали и сообщили о подозрении в вымогательстве и незаконном приобретении19 тысяч долларов США.
Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
К нему обратился частный предприниматель, которому население намеревалось передать свои паи. Глава фермерского хозяйства решил за неправомерную выгоду в 19 тыс. долларов США расторгнуть акты аренды земли и направить в его руки оригиналы всех документов. Он был задержан сотрудниками Шосткинской прокуратуры совместно с полицией и Службой безопасности Украины непосредственно после получения указанной суммы.
Выяснилось, что фермерское хозяйство в 2012 году утвердило с населением Ямпольского района 27 договоров аренды земли сельскохозяйственного определения площадью приблизительно 90 га. По окончанию в 2017 году периода действия актов собственники земельных участков планировали передать свои паи в использование другому бизнесмену. Тогда вскрылся факт, что фермерское хозяйство в 2016 году незаконным способом продолжило аренду на основании дополнительных псевдосоглашений к 2026 году.
Задержанному назначена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по уголовной статье за вымогательство и получение неправомерной выгоды с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает такую выгоду.
Проверяется факт подделки дополнительных соглашений об аренде земельных участков. За это ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", работники Службы безопасности Украины выявили и задержали по факту коррупции одного из заместителей руководителя регионального центра занятости в Николаевской области.
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