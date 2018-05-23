В Сумской области задержан коррупционер за "фермерский вклад" в 19 тыс. долларов

Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

К нему обратился частный предприниматель, которому население намеревалось передать свои паи. Глава фермерского хозяйства решил за неправомерную выгоду в 19 тыс. долларов США расторгнуть акты аренды земли и направить в его руки оригиналы всех документов. Он был задержан сотрудниками Шосткинской прокуратуры совместно с полицией и Службой безопасности Украины непосредственно после получения указанной суммы.

Выяснилось, что фермерское хозяйство в 2012 году утвердило с населением Ямпольского района 27 договоров аренды земли сельскохозяйственного определения площадью приблизительно 90 га. По окончанию в 2017 году периода действия актов собственники земельных участков планировали передать свои паи в использование другому бизнесмену. Тогда вскрылся факт, что фермерское хозяйство в 2016 году незаконным способом продолжило аренду на основании дополнительных псевдосоглашений к 2026 году.

Задержанному назначена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по уголовной статье за вымогательство и получение неправомерной выгоды с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду.

Проверяется факт подделки дополнительных соглашений об аренде земельных участков. За это ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", работники Службы безопасности Украины выявили и задержали по факту коррупции одного из заместителей руководителя регионального центра занятости в Николаевской области.