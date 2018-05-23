В США заявили о поддержке Сенцову

Соединенные штаты Америки заявили о своей поддержке украинскому гражданину Олегу Сенцову, которого вынужденно удерживают службы России, игнорируя законодательство.
Об этом сообщает Twitter Посольства США в Украине.
Украинского пленника Сенцова, известного 41-летнего режиссера и активиста, с 2014 года по фальсифицированным обвинениям держат в заключении.
С 14 мая 2018 года узник объявил голодовку, вымогая освобождения всех украинских политических заключенных. В посте утверждают, что посольство "вместе с Олегом".
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что нависает угроза для жизни украинских политических пленников в России Олега Сенцова и Владимира Балуха. До этого украинская сторона в ходе встречи со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером просила повысить американское давление на Россию для освобождения украинских пленников.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина на сегодняшний день еще не получила ответ от России на предложение о передаче 23 российских задержанных, осужденных за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом