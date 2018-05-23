В среду в Украине установится сухая и теплая погода

Синоптики ожидают повышение температуры, особенно дневной. При этом будет сухо практически во всех регионах, лишь днем в западных, восточных областях и Приазовье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 23-28 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. В столице будет тепло и сухо. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем потеплеет до 21-28 градусов.

На севере страны в среду осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 22-28 градусов выше нуля.

В центре Украины сегодня установится сухая и жаркая погода. Ночная температура воздуха составит 9-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На востоке страны ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-17 градусов тепла. Днем будет от 24 до 29 градусов.

На юге Украины в среду ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепла. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-26 градусов.

Народный прогноз: День апостола Симона Зилота. В народе этот день назывался Семик. Почему такое название, неизвестно, но земля в этот день считалась именинницей. Работать в этот день на земле нельзя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.