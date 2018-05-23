В прошлом году в Украине за взятки осуждено 1,7 тысяч человек,- Луценко

Выступая с трибуны Генассамблеи, генпрокурор рассказал, что в Украине в 2017 году к уголовной ответственности были привлечены 1,7 тысяч коррупционеров.

Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, в своем выступлении Луценко говорил о конкретных достижениях борьбы с коррупцией.

В частности, генеральный прокурор говорил о наказании государственной мафии бывшего президента Украины Виктора Януковича за конфискацию активов, создании новых антикоррупционных механизмов, что позволило прекратить десять тысяч взяток и осудить 1,7 тыс.ячкоррупционеров за год, наличии уникального механизма электронных деклараций и бенефициаров собственности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральний прокурор Украины Юрий Луценко сегодня отправился в Нью-Йорк.