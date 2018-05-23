В прошлом году в Украине за взятки осуждено 1,7 тысяч человек,- Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 23 мая, принял участие в дебатах Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций по случаю 15-й годовщины принятия Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.
Выступая с трибуны Генассамблеи, генпрокурор рассказал, что в Украине в 2017 году к уголовной ответственности были привлечены 1,7 тысяч коррупционеров.
Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, в своем выступлении Луценко говорил о конкретных достижениях борьбы с коррупцией.
В частности, генеральный прокурор говорил о наказании государственной мафии бывшего президента Украины Виктора Януковича за конфискацию активов, создании новых антикоррупционных механизмов, что позволило прекратить десять тысяч взяток и осудить 1,7 тыс.ячкоррупционеров за год, наличии уникального механизма электронных деклараций и бенефициаров собственности.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральний прокурор Украины Юрий Луценко сегодня отправился в Нью-Йорк.
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