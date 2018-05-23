18:32 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области глава центра занятости требовал крупную взятку

Работники Службы безопасности Украины выявили и задержали по факту коррупции одного из заместителей руководителя регионального центра занятости в Николаевской области.

В Николаевской области глава центра занятости требовал крупную взятку

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что на днях указанный чиновник организовал схему систематического получение взяток от бизнесменов за внедрение проектов за бюджетные средства. Работники спецслужбы задокументировали, что мужчина вымогал от местных предпринимателей 300 тысяч гривен за предоставление заключительных официальных документов на поставку продукции и исполнение работ для центра.

Отмечается, что размер "отката" равнялся 20-30% от суммы контракта. Следуя такой схеме, заместитель директора действовал с коммерсантами остальных областей, с которыми ведомством заключены необходимые соглашения.

Оперативники СБУ схватили чиновника в рабочем кабинете во время получения аванса от бизнесменов. Начато уголовное производство по 368 статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины в Полтаве разоблачили вымогателей взяток в одном из вузов города.


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