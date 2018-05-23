В Эквадоре произошло землетрясение

В среду утром, 23 мая, на севере Эквадора произошло землетрясение.
Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает издание Синьхуа, подземные толчки были зафиксированы в около девяти часов утра по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура, очаг залегал на глубине десяти километров.
При этом, землетрясение ощущалось не только в Имбабура, но также и в соседней провинции Пичинча. Жители столицы Кито выбегали из домов на улицу.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник в Ираке произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 4,5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался в 39 километрах к юго-западу от города Халабджа. При этом очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.
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