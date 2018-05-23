13:56 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре начал действовать запрет на продажу алкоголя ночью

С сегодняшнего дня, 23 мая, городской совет Днепра принял решение запретить продажу алкогольных напитков в ночное время суток.

В Днепре начал действовать запрет на продажу алкоголя ночью

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, под запрет попали пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. С десяти вечера до семи утра купить их будет невозможно ни в супермаркетах, ни в магазинах или киосках.

Кроме того, за исполнением решений будет следить Инспекция горсовета по вопросам благоустройства. Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем.

Без спиртных напитков отныне также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания в городе.

В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.


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