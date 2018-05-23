В Чили 14 священников отстранили за сексуальные домогательства

Об этом со ссылкой на заявление епархии сообщает издание 24Horas.

Как отмечается, служители алтаря своими действиями нарушали как гражданское, так и каноническое право. В настоящее время о инциденте уже доложено в вышестоящие церковные органы.

При этом епископ католической церкви города Ранкагуа в Чили Алехандро Гоич выразил солидарность с жертвами. Кроме того, он сожалеет о какой-либо атаке, котороя нарушает ценности и принципы храма.

Напоследок в епархии призвали всех сообщать о случаях нарушения священнослужителей по электронной почте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск поздравил с 25-летним супружеским юбилеем греко-католического священника, поэта, композитора, сценариста из Буковины - отца Валерия Сиротюка и его жену. По этому поводу он даже примерил традиционный гуцульский наряд, который ему подарили.