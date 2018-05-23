В Черниговской области на взятке "погорели" трое должностных лиц полиции - ФОТО

Должностные лица были задержаны после получения всей оговоренной суммы. Как сообщает пресс-служба СБУ, руководителей следственного отдела, сектора превентивной деятельности и старшего участкового одного из районных отделов полиции задержали.

Чиновники организовали механизм систематического вымогательства неправомерной выгоды от местных жителей за избежание уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками пяти с половиной тысяч гривен от жителя райцентра. За эти деньги полицейские обещали не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в совершении кражи чужого имущества.

Чиновников задержали возле районного центра после получения всей суммы взятки.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве на взятке в тысячу долларов задержали руководителя аппарата Центрального районного суда города.