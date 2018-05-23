В Беларуси украинцу Шаройко вынесли приговор

На заседании верховного суда Беларуси было принято решение о вынесение приговора задержанному украинскому представителю средств массовой информации Павлу Шаройко.
Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.
Дипломат заявил, что украинский гражданин получил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком больше восьми лет.
Как отметил Кизим, в данный момент Шаройко пребывает в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности. Он добавил, что на днях задержанного посещал украинский консул, который заявил, что на условия содержания под стражей журналист не жалуется.
Шаройко позволяли недавно увидеться с его супругой. Сообщается, что суд над Шаройко запустили в феврале 2018 года. Его задержали в Минске 25 октября 2017 года работники КГБ Беларуси, выдвинули обвинение в шпионаже и создании агентурной сети из белорусов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли призвал освободить представителя СМИ, который был задержан в Беларуси по подозрению в шпионаже.
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