Таможенники не дали ввезти в Украину 357 серебряных коллекционных монет

По предварительным данным общая стоимость изъятых монет составила свыше 165 тысяч гривен. Как сообщает на своей страничке в Facebook Государственная фискальная служба Украины, монеты и медали пыталась ввезти украинка, которая возвращалась на родину через аэропорт "Борисполь" из Нью-Йорка транзитом через Турцию.

Для прохождения таможенного контроля гражданка самостоятельно избрала упрощенную систему "зеленый коридор", чем автоматически засвидетельствовала, что не везет ничего не законного.

Коллекция монет и медалей, находившихся в ручной клади (дамской сумке и чемодане) в пакетах из ткани и перемещались без признаков сокрытия, были обнаружены во время проведения таможенного контроля багажа пассажирки с применением технических средств контроля с помощью рентген-аппарата.

При этом среди обнаруженных монет - монета номиналом одна гривна "...За нас и души праведных, и сила архистратига Михаила" Нацбанка Украины, монеты номиналом два доллара, с изображением королевы на аверсе и надписью "Elizabeth II D. G. Regina 2 Dollars", с изображением на реверсе волков и надписью "CANADA 2016 9999 MB Fine Silver ѕ OZ Argent Pur", монеты номиналом один доллар с изображением королевы на аверсе и надписью "British Virgin Islands Queen Elizabeth II 2017", с изображением на реверсе лошади и мужчины и надписью "Ag.999. 1 ounce ONE DOLLAR", монеты номиналом сто шиллингов, с изображением слонов и надписью на аверсе "African Wildlife Elephant 1 oz Ag 999", и с изображением герба, "SOMALI REPUBLIC 2015 100 shillings" на реверсе медали с надписью на одной стороне "Get Your Kicks Route 66 One Troy ounce. 999 Fine Silver", и на другой стороне "Route 66", а также серебряные слитки с изображением на одной стороне мужа и надписью". 999 FINE SILVER 1 oz.TROY FREEDOM", на другой стороне с изображением птицы и надписью ".999 Fine Silver 1 ounce" и другие.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. Монеты и медали изъяты до вынесения судом решения по делу.

