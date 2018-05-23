12:56 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194799:labazovych

РФ поставила боевикам 1400 т горючего и 12 вагонов с боеприпасами

Правительство Российской Федерации в последнее время для поддержки оккупационных войск продолжает поставлять на территорию Донбасса 1400 тонн горючего и 12 вагонов с боеприпасами.

РФ поставила боевикам 1400 т горючего и 12 вагонов с боеприпасами

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По его словам, в частях и подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск на военном полигоне "Южный", "Центральный" и "Ударный" были проведены сборы с командирами рот и батарей "армейских корпусов".

Кроме того, для обеспечения указанных террористических частях на протяжении последней недели с территории России было доставлено около 1400 тонн горюче-смазочных материалов на ж/д ст. Ровеньки и 12 вагонов с боеприпасами на ж/д ст. Иловайск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с уманитарной помощью. 


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман уговаривал депутатов согласиться на требования МВФ по Антикоррупционному суду - источник Кабмин намерен запретить импорт шифера из России В Турцию поднялся на 60% квартальный импорт слябов Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив