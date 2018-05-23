РФ поставила боевикам 1400 т горючего и 12 вагонов с боеприпасами

Правительство Российской Федерации в последнее время для поддержки оккупационных войск продолжает поставлять на территорию Донбасса 1400 тонн горючего и 12 вагонов с боеприпасами.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
По его словам, в частях и подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск на военном полигоне "Южный", "Центральный" и "Ударный" были проведены сборы с командирами рот и батарей "армейских корпусов".
Кроме того, для обеспечения указанных террористических частях на протяжении последней недели с территории России было доставлено около 1400 тонн горюче-смазочных материалов на ж/д ст. Ровеньки и 12 вагонов с боеприпасами на ж/д ст. Иловайск.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с уманитарной помощью.
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