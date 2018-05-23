После проверок пожарной безопасности в ТРЦ подано 155 судебных исков на закрытие

Об этом во время доклада в Кабинете министров Украины сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает УНН.

По его словам, во время проверок зафиксировано более 167 тысяч фактов игнорирования норм. Из них почти 63 тысячи, то есть 37%, не ликвидировались на протяжении длительного времени.

Низкий уровень с выполнением предписаний выявились на объектах, размещенных в Черновицкой области, где не исполнено 59% до этого предложенных процедур, в Волынской - 57%, Днепропетровской - 55% и в Одесской области - 54%.

Как заявил руководитель ГСЧС, в общем в сторону директоров объектов отправлено 12 837 административных взысканий. За нарушение в суд направлены иски на закрытие 405 зданий, из которых ТРЦ - 155, больниц - 30, дошкольных и школьных учреждений - 220.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранительные органы осуществили проверку территории торгового центра в Херсоне в связи с поступившим сообщением о минировании.