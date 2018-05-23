20:59 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесская власть обещает усилить меры безопасности в учебных заведениях

В Одесской области намерены усилят меры безопасности во всех школах.

Одесская власть обещает усилить меры безопасности в учебных заведениях

Такие меры приняты из-за массового отравления школьников неизвестным веществом в ряде городов Украины. Как сообщает в среду, 23 мая, пресс-служба Одесской областной государственной администрации, в частности, для этого будут задействованы дополнительные подразделения Национальной полиции Украины.

По словам главы ОГА Максима Степанова, главной целью таких действий является сделать невозможным повторение таких ситуаций в Одесской области.

Уже завтра тысячи наших детей будут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе, далее – последние звонки, выпускные вечера. Призываю все районы и города максимально ответственно отнестись к вопросам безопасности. На всех массовых мероприятиях будет обеспечено присутствие правоохранителей, - пояснил он, добавив, что помимо присутствия полицейский рекомендовано ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственное участие в образовательном процессе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 сентября все школы Харькова будут взяты под охрану. Средства на охрану будут выделены из городского бюджета. Об этом в среду, 23 мая, на своей страничке в Facebook заявил городской голова Геннадий Кернес. По его словам, это связано с распылением газа в школе №3. В Харькове начинается реализация проекта "Безопасная школа", в рамках которой планируется установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях.


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