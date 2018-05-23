Нардеп Найем отправился домой из больницы

Об этом сообщает Мустафа Найем в Facebook.

По словам депутата, 23 мая 2018 года его выписали из больницы, убрали все шины, пруты, резинки и другие приспособления.

Как заявил Найем, он и его сторона защиты тщательно наблюдают за ходом следствия. В данный момент трое парней по-прежнему пребывают под ночным домашним арестом, хотя их адвокаты пытаются достичь ликвидации меры пресечения через суд. Одно из двух транспортных средств арестовано, второй обнаружить пока что не удалось.

Главный подозреваемый, несмотря на обещания адвокатов, по-прежнему находится в бегах. Насколько известно, азербайджанская сторона не торопится с его выдачей за то, что до этого Украина не планировала выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Политик готовится к возможным обстоятельствам, когда нужно будет подавать гражданский иск и к открытому судебному процессу.

Найем отметил, что 24 мая 2018 года он намерен выйти на работу в Верховную Раду Украины и брать участие в голосовании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народному депутату Мустафе Найему предоставили личную охрану, которая физически будет охранять его на тот период, который будет считать нужным.