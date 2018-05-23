Прокуратура открыла дело из-за откачки воды радиационно загрязненной шахты

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство в связи с остановкой откачки воды из шахты "Юнком" военными ДНР. В прошлом веке там был спровоцирован подземный ядерный взрыв.
Об этом сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook.
Следователями Донецкой области были внесены данные в ЕРДР из-за признаков нарушения статьи за "экоцид" Уголовного кодекса Украины.
ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным контролем прокуратуры будут проводить досудебное расследование по данному уголовному производству.
Выяснилось, что в апреле 2018 года участники самопровозглашенной республики "ДНР" приняли решение о завершении откачки воды из енакиевской шахты "Юнком". Шахта размещается на временно неподконтрольной украинской территории в поселке Бунге.
Оккупационная администрация Российской Федерации осознает, что такие действия могут привести к экологической катастрофе. Возможно происхождение радиоактивного, химического загрязнения грунтовых и поверхностных вод территории, что приведет к загрязнению экосистемы Азовского моря.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донецкой фильтровальной станции вновь заработало электроснабжение на один час раньше запланированного времени запуска.
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