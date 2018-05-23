На какие виртуальные товары пользователи тратят реальные деньги?

Кино

Наряду с бесплатными кинотеатрами, которые нередко транслируют пиратский контент, в Сети работают абсолютно законные ресурсы с лицензионными правами доступа к сериалам и фильмам. Часть предложенного на их страницах также остается абсолютно бесплатным, но если вы захотите посмотреть что-то свежее – будьте готовы потратиться на подписку или покупку разового билета.

Социальные сервисы

Базовый функционал социальных ресурсов почти всегда доступен всем желающим, кому не лень пройти процедуру регистрации и подтверждения реальности указанных данных. Вместе с тем, часть тематических порталов предлагает расширенные опции за деньги. Аналогичная ситуация с различными рейтингами, покупкой виртуальных баллов, очков, пойнтов, покупка отображения страницы на лучших местах поиска и так далее.

Игры

Игры – это самый распространенный продукт, который пользуется неизменным спросом широкой аудитории уже много лет. Традиционным форматом трат остается разовая покупка копии игры. Однако избавиться от своих кровно заработанных финансов можно и иным, более изощренным способом – например, купив для своего персонажа новое обмундирование, сундук с золотом или уникальное оружие. Разумеется, все это будет виртуальным и доступным только в выбранном вами игровом мире. Удивительно, но на подобные вещи, а также на премиум-аккаунты, люди готовы тратить на самом деле солидные суммы.

Азарт

Азарт вынуждает людей опустошать кошельки уже много лет, а кто-то даже впадает в зависимость от этого занятия. Как бы то ни было, но виртуальный азарт мало чем отличается от азарта обычного – и на него тоже можно потратить реальные деньги, пытаясь поймать, а еще важнее, удержать выигрыш. Траты на азарт не просто так считаются одними из самых рискованных и опасных. Вы должны четко понимать все последствия подобных развлечений http://play.cash-play-avtomati.com/igrovue-avtomatu/5-reel-drive/. Лучше заранее определить для себя размер возможных трат и смириться с выигрышем, чтобы избежать отыгрышей и чрезмерных трат. А еще лучше вообще отказаться от таких развлечений, чтобы обезопасить свои финансы полностью.

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